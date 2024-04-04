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12:48, 4 апреля 2024Экономика

Жители Подмосковья поплыли на лодках по улицам

Жители коттеджного поселка «Маленькая Шотландия» пересели с автомобилей на лодки

Жителям коттеджного поселка «Маленькая Шотландия» в подмосковных Химках пришлось пересесть с автомобилей на лодки из-за паводка. Видео с плывущими жителями появилось в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На кадрах мужчина вместе с ребенком плывет на надувной лодке по улице, на которой расположены коттеджи. «Отличная погодка», — комментирует он.

Отмечается, что поселок затопляет третий день, критическая ситуация сложилась в низине. Одна из жительниц рассказала, что сегодня, 4 апреля, в поселке отключили электричество и отопление, при этом ночью там стоят минусовые температуры. «Ситуация с водой такая же: МЧС приезжали, развели руками», — поделилась она.

Талый снег затапливает жителей поселка каждую весну. Из-за этого они не могут уехать из дома, дети пропускают занятия в школе, а взрослые — работу. Паводок в Химках также затронул ЖК «Загородный квартал». Там затопило паркинг, в домах отключили водоснабжение и электричество.

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      Мария Черкасова
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