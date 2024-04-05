5 апреля в мире отмечают Международный день нравственности и Международный день супа. Мусульмане разных стран празднуют Ночь могущества и предопределения, а жители Калмыкии — День принятия Конституции. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 5 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День принятия Конституции в Республике Калмыкия

В Калмыкии Конституция называется Степным Уложением и считается главным правовым актом Республики. Официально ее приняли 5 апреля 1994 года. Название «Степное Уложение» восходит к монголо-ойратскому своду законов «Великое уложение», который был принят еще в 1640 году на территории Джунгарского ханства. Благодаря документу в регионе завершились многочисленные междоусобицы.

Дата принятия Степного Уложения Калмыкии признана государственным праздником. В этот день в республике проходят мероприятия, посвященные истории, культуре и традициям калмыцкого народа.

День русской нации

Этот праздник не имеет официального статуса, однако приурочен к важному событию в истории России. 5 апреля 1242 года состоялось Ледовое побоище, когда русские дружины во главе с Александром Невским смогли одолеть рыцарей Ливонского ордена, показав пример сплоченности, храбрости и силы духа. Несмотря на неофициальный статус, в День русской нации по всей стране проходят мероприятия, посвященные битве на Чудском озере.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Праздники в мире

Международный день нравственности

Праздник был учрежден по инициативе Генеральной ассамблеи ООН 25 июля 2019 года. Главная цель Дня нравственности — напомнить миру о том, что именно нравственные ориентиры легли в основу главных документов ООН, в том числе Декларации прав человека. 5 апреля проходят мероприятия, направленные на укрепление культуры Мира — неконфликтного диалога между разными народами, традициями и верованиями.

Международный день супа

Праздник, посвященный вкусному и полезному блюду, учредила Международная ассоциация по продуктам питания в 2011 году. Слово «суп» происходит от латинского suppa, что означает «размоченный в отваре или бульоне хлеб». Первыми это блюдо начали готовить жители холодных стран, например, считается, что в Древнем Китае супы варили еще за сто лет до нашей эры. Сегодня в мире существует более тысячи видов супов.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 5 апреля

День посадки деревьев в Южной Корее;

День миграционной службы Казахстана;

День детей в Палестине;

Морской день в Индии;

Ночь могущества и предопределения в мусульманских странах.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти священномученика Никона и 199 его учеников

Никон родился в семье язычника и христианки. Повзрослев, он стал сильным и храбрым воином, однако по примеру отца придерживался языческих верований. Все изменилось, когда Никон вместе со своим отрядом попал в окружение. Будущий святой пообещал принять христианство, если спасется. Так и случилось — избежав смерти Никон стал епископом. Вера его был так крепка, что даже во времена гонений на христиан он не отказался от Христа, за что был замучен вместе со своими ученикам.

День памяти преподобного Никона, Киево-Печерского игумена

Преподобный Никон жил в XI веке. Сначала он служил в Киево-Печерской обители, а затем покинул монастырь и долгое время был затворником, проводя годы в безлюдном месте на берегу Керченского пролива. Вскоре слава о его праведной жизни распространилась среди людей. В итоге Никон вернулся в Киево-Печерскую обитель и стал игуменом монастыря. Почитают святого не только как пример праведной жизни, но и как благодетеля монастыря — Никон много трудился, чтобы украсить обитель мозаикой и иконным писанием.

Изображение: Kyiv Caves Monastery / Wikimedia

Какие еще церковные праздники отмечают 5 апреля

День памяти мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия;

День памяти мученика Василия Мангазейского;

Пятый день третьей седмицы Великого поста.

Приметы на 5 апреля

Если 5 апреля началась гроза, а снег еще не сошел, лето будет прохладным;

Если в водоемах вода не прибавляется, лето будет жарким;

Если кошка чихнула, скоро будет дождь;

Если 5 апреля домашние птицы ощипывают перья — грядет ненастье;

Не следует 5 апреля браться за несколько дел одновременно.

Кто родился 5 апреля

Питер Гринуэй

Режиссер Питер Гринуэй (82 года) родился 5 апреля 1942 года. Он прославился такими фильмами, как «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Отсчет утопленников» и многими другими. Помимо кино, Гринуэй был художником, писателем и либреттистом.

Канадский писатель Артур Хейли (1920 – 2004) написал 11 книг, среди которых романы «Отель», «Аэропорт», «Перегрузка», ставшие бестселлерами. Многие работы писателя легли в основу фильмов и сериалов, а экранизация «Аэропорта» была номинирована на девять премий «Оскар».

Кто еще родился 5 апреля