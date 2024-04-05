59-летняя женщина случайно разбогатела на 36 миллионов рублей к юбилею

В США женщина выиграла 390 тысяч долларов в лотерею ко дню рождения

59-летняя жительница США сыграла в лотерею и случайно сделала себе крупный денежный подарок к юбилею. Об этом сообщает NC Education Lottery.

Ирма Ричардсон из города Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, регулярно принимает участие в онлайн-лотерее. За несколько недель до 60-летия она в очередной раз приобрела лотерейный билет, который стоил два доллара (185 рублей).

Через некоторое время на ее электронную почту пришло письмо с результатами розыгрыша, и Ричардсон узнала, что выиграла 390 тысяч долларов (36 миллионов рублей). По словам женщины, она так бурно отреагировала на победу, что напугала мужа. «Думаю, он решил, что я увидела, как что-то ползет по земле или что-то в этом роде», — говорит она. Женщина отметила, что крупный денежный приз стал отличным и внезапным подарком к ее дню рождения.

Победительница решила забрать выигрыш в виде единовременной выплаты, чтобы не ждать получения призовых денег по частям. После уплаты налогов сумма ее денежного приза составила 278,8 тысячи долларов (25,7 миллиона рублей). «Мне осталось всего несколько лет до пенсии, так что это очень приятно», — заявляет Ричардсон.

Ранее сообщалось, что жительница США спонтанно приобрела лотерейный билет и сорвала куш. Женщина купила билет на заправке, куда приехала за карамельным попкорном.

