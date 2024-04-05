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14:04, 5 апреля 2024Бывший СССР

Алиев заявил о планах изоляции Азербайджана

Алиев: встреча ЕС, США и Армении направлена на изоляцию Азербайджана

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Трехсторонняя встреча Европейского союза (ЕС), США и Армении направлена на изоляцию Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Day.az.

Алиев выступил с заявлением в ходе встречи с главой делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлудом Чавушоглу. Он прокомментировал проходящую встречу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена с армянской делегацией.

«Это направлено на создание разделительных линий и изоляцию нашей страны», — заявил президент Азербайджана. По его словам, подобные встречи противоречат сотрудничеству между Азербайджаном и другими странами Закавказья. Алиев также добавил, что заявления Европарламента и усилия стран ЕС по поддержке Армении повлекут за собой большие последствия в будущем.

Ранее Блинкен заверил азербайджанского президента, что конференция ЕС — Армения — США не направлена против Баку. Кроме того, стороны обсудили мирные переговоры между Баку и Ереваном.

Юрий Леонов
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