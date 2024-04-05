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20:06, 5 апреля 2024Мир

Байден отверг предположения об отказе помогать Израилю

Байден назвал несерьезной постановку вопроса об отказе помогать Израилю
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден отверг предположения о том, что может отказать Израилю в дальнейшей поддержке, назвав подобную постановку вопроса несерьезной. Его слова приводит ТАСС.

«Неужели это серьезный вопрос?!» — ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста на Южной лужайке Белого дома.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден во время телефонного разговора шантажировал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху дальнейшей помощью стране. Американский президент пригрозил, что сможет в будущем предоставить поддержку только при условии улучшения отношения Израиля к гражданскому населению в секторе Газа.

Как отмечало CNN, война в секторе Газа может вынудить Байдена и Нетаньяху покинуть свои посты. Несмотря на то, что американский лидер критикует методы ведения израильских военных операций и требует от Тель-Авива изменения процедур по защите гражданского населения, администрация США движется к одобрению продажи Израилю военных самолетов F-15 на сумму 18 миллиардов долларов.

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      Варвара Кошечкина
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