Baker Hughes: число нефтегазовых буровых установок в мире упало до 1793 штук

По итогам марта 2024 года в мире сократилось число нефтяных и газовых буровых установок, за первый месяц весны показатель упал до 1793 штук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты аналитиков американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Для сравнения: в феврале подобных установок в мире насчитывалось в общей сложности 1813 единиц. Таким образом, за месяц их количество сократилось на 20 единиц. При этом в годовом выражении показатель упал в еще большей степени — на 86 единиц, уточнили эксперты.

Наибольшее снижение числа нефтегазовых буровых установок аналитики зафиксировали в Канаде. В этой стране по итогам марта показатель упал на 35 единиц, сократившись до 197. В США их число снизилось на две единицы, до 625.

В других регионах мира показатели, напротив, выросли. Так, в Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок увеличилось на 10 единиц (до 229), в европейском и африканском — на 4, до 118 и 115 единиц соответственно.

В Латинской Америке показатель по итогам марта остался неизменным и составил 165 единиц, что по-прежнему является минимальным с июля 2022 года.

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