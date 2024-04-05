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13:01, 5 апреля 2024Силовые структуры

Фигурант дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию не признал вину

Арестованный за провоз взрывчатки в иконах с Украины в Россию не признает вину

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фигурант дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию не признает свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обвиняемый по делу отрицает свою причастность к преступлению», — передал источник.

4 апреля суд арестовал задержанного на два месяца.

2 апреля ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины через страны Евросоюза. Общий вес закамуфлированной в иконы взрывчатки составил около 70 килограммов, которого хватило бы на подрыв пятиэтажного дома.

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      Екатерина Кашурникова
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