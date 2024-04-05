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15:12, 5 апреля 2024Силовые структуры

Глава СКР поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»

Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин провел оперативное совещание и заслушал отчет следственной группы о ходе расследования уголовного дела теракте. Он поручил подчиненным продолжить детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать исчерпывающие меры к задержанию лиц, причастных к его совершению, — исполнителей, пособников и организаторов. Отдельно он подчеркнул необходимость установить все этапы финансирования теракта.

Ранее СКР связал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Следствие отметило, что было проведено экспертное исследование мобильных телефонов террористов, которые они пытались уничтожить. Преступники выбрали «Крокус» для совершения теракта по указанию куратора, руководившего их действиями. Утром 24 февраля один из террористов отправил куратору скриншоты изображений входов в здание концертного зала, а также снимки подъездных путей к нему. В его телефоне также были найдены фотографии людей в камуфлированной форме с флагом Украины на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки, добавили в ведомстве.

Ранее Россия потребовала от Киева арестовать и выдать причастных к терактам, совершенным на территории страны.

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