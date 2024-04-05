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11:15, 5 апреля 2024Ценности

Хейли Бибер показала фото мужа в постели на фоне слухов о разводе

Фото: @hayleybieber

Младшая дочь актера Стивена Болдуина американская модель Хейли Бибер показала фото мужа, Джастина Бибера, в постели на фоне слухов о разводе. Соответствующие снимки появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сначала на размещенном кадре 27-летняя манекенщица предстала в белой футболке и черной бейсболке, держа в руках прозрачный стакан с охлажденным кофе. При этом звезда продемонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце.

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Затем знаменитость опубликовала фото, на котором ее супруг лежит в постели, обнимая собаку. На теле Бибера видны многочисленные татуировки.

Ранее в апреле появились подробности отношений Джастина и Хейли Бибер после слухов о разводе. По информации анонимного источника из близкого окружения знаменитостей, у 30-летнего исполнителя и 27-летней манекенщицы нет проблем в отношениях.

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      Екатерина Ештокина
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