Принтеры HP отказались работать без фирменного ПО

HP вынудила пользователей установить бесполезное ПО для принтеров

Пользователи соцсетей пожаловались на программное обеспечение HP, без которого принтеры бренда отказываются работать. Об этом сообщает издание Gigazine.

Журналисты обратили внимание на публикацию пользователя X под ником Schappi, который рассказал о поломке своего принтера HP. По его словам, в определенный момент вместо необходимого документа устройство напечатало страницу с требованием установить HP Smart.

HP Smart — программа для проверки состояния и диагностики ошибок принтера. Однако ранее данное ПО никогда не было обязательным к установке. По словам Schappi, производитель фактически вынуждает устанавливать «бесполезную» программу, чтобы собирать информацию о потребителях в рекламных целях. На публичное требование пользователя объяснить ситуацию авторы официального аккаунта HP предложили решить проблему в личных сообщениях.

Публикация Schappi стала обсуждаемой на социальной платформе Haker News. «Я бы починил это зло бейсбольной битой», — отреагировал на новость пользователь под ником LaundroMat. «Разве это не федеральное преступление? Похоже, что HP установила на свои принтеры бэкдор для загрузки вредоносного ПО, которое отключает устройства», — заявил пользователь под ником linker3000.

В начале марта американская компания HP начала сдавать принтеры в аренду. Самый доступный вид подписки — с принтером и правом печатать до 20 страниц в месяц — обойдется в семь долларов.