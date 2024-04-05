Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 5 апреля 2024Наука и техника

Принтеры HP отказались работать без фирменного ПО

HP вынудила пользователей установить бесполезное ПО для принтеров

Фото: JustA Guy / Unsplash

Пользователи соцсетей пожаловались на программное обеспечение HP, без которого принтеры бренда отказываются работать. Об этом сообщает издание Gigazine.

Журналисты обратили внимание на публикацию пользователя X под ником Schappi, который рассказал о поломке своего принтера HP. По его словам, в определенный момент вместо необходимого документа устройство напечатало страницу с требованием установить HP Smart.

HP Smart — программа для проверки состояния и диагностики ошибок принтера. Однако ранее данное ПО никогда не было обязательным к установке. По словам Schappi, производитель фактически вынуждает устанавливать «бесполезную» программу, чтобы собирать информацию о потребителях в рекламных целях. На публичное требование пользователя объяснить ситуацию авторы официального аккаунта HP предложили решить проблему в личных сообщениях.

Публикация Schappi стала обсуждаемой на социальной платформе Haker News. «Я бы починил это зло бейсбольной битой», — отреагировал на новость пользователь под ником LaundroMat. «Разве это не федеральное преступление? Похоже, что HP установила на свои принтеры бэкдор для загрузки вредоносного ПО, которое отключает устройства», — заявил пользователь под ником linker3000.

В начале марта американская компания HP начала сдавать принтеры в аренду. Самый доступный вид подписки — с принтером и правом печатать до 20 страниц в месяц — обойдется в семь долларов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатора Мурманской области ранили ножом

      Глава Курской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

      Стало известно о проблемах со здоровьем напавшего на мурманского губернатора

      В Харькове прогремела серия взрывов

      «Челси» благодаря двум голам в добавленное время победил «Манчестер Юнайтед»

      Стало известно о прошлом напавшего на Чибиса

      Принявший виагру пожилой мужчина засунул пенис в бутылку и не смог его вытащить

      Врачи рассказали о тяжелом состоянии раненого губернатора Мурманской области

      «Они сравнивают себя с Илоном Маском». Молодежь с обычной работой считает себя ничтожной. Как соцсети ломают им психику?

      Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше