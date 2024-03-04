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18:34, 4 марта 2024Наука и техника

Производитель принтеров запустил печать документов по подписке

HP запустила программу аренды принтеров за 7 долларов в месяц

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Американская компания HP начала отдавать принтеры в аренду. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Согласно условиям запущенной подписки All-In Plan, клиент может взять один из новых принтеров HP бесплатно, однако ему придется платить за ежемесячную аренду оборудования. Также потребитель обязан не превышать лимит распечатанных документов и пользоваться только оригинальными расходными материалами.

Самый доступный вид подписки от производителя офисной техники обойдется в семь долларов. За эту сумму пользователь получит принтер HP Envy и право печатать на более 20 страниц в месяц. Самый дорогой вариант стоит 36 долларов — в подписку входят МФУ HP OfficeJet Pro и 700 страниц в месяц. Если клиенту нужно напечатать страницы сверх лимита, то их придется оплачивать отдельно.

Журналисты ArsTechnica обратили внимание на странные, по их словам, требования All-In Plan. Так, HP обещает заправлять принтеры бесплатно, но требует пользоваться только официальными расходными материалами. Кроме того, устройство всегда должно быть подключено к интернету. Отказаться от подписки можно только через два года использования, в противном случае пользователю грозит штраф на сумму от 60 до 270 долларов.

В январе жители штата Иллинойс подали на компанию HP в суд из-за отказа принтеров работать со сторонними картриджами. Корпорацию обвинили в создании монополии на вторичном рынке запасных картриджей.

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      Андрей Ставицкий
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