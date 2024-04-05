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17:21, 5 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин попался на хищении 25 миллионов рублей на поставках Минобороны

МВД: мужчина похитил 25 млн руб. при поставках тактических перчаток Минобороны

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Оперативники экономической полиции задержали 38-летнего жителя Псковской области, подозреваемого в хищении путем мошенничества 25 миллионов рублей при поставках тактических перчаток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, мужчина был осведомлен о многомиллионном контракте, заключенном между двумя компаниями на поставку тактических перчаток для нужд Минобороны России, отмечает ТАСС.

Он связался с руководством одной из них и под видом субподрядчика получил аванс по контракту в размере 25 миллионов рублей. Деньги предполагаемый мошенник вывел на счета подконтрольных фирм, а товар не поставил.

Полиция выяснила, что ранее он был судим за контрабанду алкогольной продукции. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным аферам.

5 апреля сообщалось, что на основании материалов ФСБ Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы департамента информационной политики администрации Томской области и директора компании, подозреваемых в особо крупном мошенничестве.

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      Любовь Ширижик
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