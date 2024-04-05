Кучеров установил рекорд среди россиян в НХЛ

Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, сделавшим 90 передач в сезоне

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд среди россиян в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» Кучеров отметился ассистентским дублем. Это позволило ему довести число результативных передач в текущем сезоне до 90. Кучеров стал первым в истории российским игроком, кому удалось сделать 90 ассистов в одном сезоне.

На счету Кучерова также 43 заброшенные шайбы. Он продолжает возглавлять гонку лучших бомбардиров НХЛ, имея в активе 133 очка.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды завоевывал Кубок Стэнли.