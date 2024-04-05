Легендарный футболист заявил о фантастическом сходстве России и Бразилии

Кафу заявил о фантастическом сходстве России и Бразилии в любви к футболу

Легендарный футболист Кафу сравнил Россию и Бразилию. Его слова приводит «Чемпионат».

Кафу заявил о фантастическом сходстве стран. «Два народа, которые наслаждаются жизнью. При этом в Бразилии адские пробки на дорогах, как и в России. В обеих странах люди влюблены в футбол. Я думаю, нас объединяют жизнерадостность и патриотизм», — поделился он.

Кафу также высказался об отстранении России от международных турниров. Он посчитал, что страна должна отстаивать свое право выступать в отборе чемпионата мира.

Кафу — двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002). Он является единственным футболистом, сыгравшим в трех финальных матчах мундиалей.