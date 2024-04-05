Мать напавшего с ножом на губернатора Чибиса высказалась о причинах покушения

Мать ранившего губернатора Чибиса заявила, что это было не заказное нападение

Мать 42-летнего Александра Быданова, ранившего ножом губернатора Мурманской области Александра Чибиса, считает, что нападение не было заказным. О причинах покушения на политика Татьяна Быданова высказалась в беседе с KP.RU.

По словам женщины, она общалась с сыном в день преступления. На вопрос журналистов от том, был ли это заказ, она ответила: «Не смешите мои коленки!». Затем женщина заявила, что не хочет разговаривать с представителями СМИ и расплакалась.

Как пишет издание, Быданова не верит, что кто-то мог внушить ее сыну мысль о нападении, и пытается понять мотивы мужчины.

Ранее соседка подозреваемого рассказала, что у мужчины была жена, с которой тот развелся. О семье Быданова она отозвалась положительно, подчеркнув, что лично не знакома с мужчиной, но не слышала о нем ничего плохого. Кроме того, россиянка охарактеризовала мать задержанного как хорошую женщину.

Быданова напал на главу Мурманской области вечером 4 апреля, когда тот выходил из дома культуры «Строитель» после встречи с местными жителями. Преступник ранил Чибиса ножом в живот. На допросе задержанный рассказал, что хотел расправиться с губернатором, потому что он ему не нравился как политик.