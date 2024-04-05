Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье. Удар произошел на границе с Украиной

В Приднестровье сообщили об ударе БПЛА по объекту Минобороны

В Приднестровье 5 апреля сообщили об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объекту Минобороны.

«Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы», — указано в сообщении.

Отмечается, что целью атаки стала радиолокационная станция. В результате она получила незначительные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.

Ранее дрон атаковал воинскую часть в Тирасполе

17 марта в Приднестровье также сообщали об атаке беспилотника на воинскую часть. Тогда из-за дрона-камикадзе в Тирасполе произошел взрыв и возник пожар.

Жертв в результате атаки беспилотника не было. После взрыва сгорел вертолет, который находился на аэродроме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте назвал ситуацию в Приднестровье далекой от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной.

«Проблема Приднестровья очень актуальна сейчас. Потому что, действительно, там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной», — заявил он.

МИД Молдавии обвинил Россию в падении дрона на границе с Украиной

В Министерстве иностранных дел Молдавии обвинили Россию в падении дрона на границе с Украиной 4 апреля.

В тот день на юге Молдавии в приграничном с Одесской областью районе были обнаружены обломки БПЛА. В полиции считают, что фрагменты в 500 метрах от границы с Украиной являются обломками российского беспилотника «Герань-2».

В Молдавии оценили возможность эскалации ситуации в Приднестровье

Глава МИД Молдавии Михай Попшой в ходе совместного с украинским коллегой Дмитрием Кулебой брифинга в Киеве прокомментировал ситуацию в Приднестровье. По его мнению, предпосылок для эскалации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) и Молдавии нет.

О возможной эскалации говорят представители СМИ, однако эта обеспокоенность сегодня не находит подтверждения. Наши спецслужбы, а также наших партнеров на Украине информируют нас об отсутствии предпосылок для любых эскалаций

Михай Попшой глава МИД Молдавии

Кроме того, глава дипведомства назвал обстановку в Приднестровье и Молдавии стабильной. При этом он обвинил Россию в поддержке молдавской оппозиции.

28 февраля Приднестровье попросило Россию поддержать Тирасполь в урегулировании отношений с Молдавией. «Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры», — сообщил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.