Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье. Удар произошел на границе с Украиной
В Приднестровье 5 апреля сообщили об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объекту Минобороны.
«Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы», — указано в сообщении.
Отмечается, что целью атаки стала радиолокационная станция. В результате она получила незначительные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.
Ранее дрон атаковал воинскую часть в Тирасполе
17 марта в Приднестровье также сообщали об атаке беспилотника на воинскую часть. Тогда из-за дрона-камикадзе в Тирасполе произошел взрыв и возник пожар.
Жертв в результате атаки беспилотника не было. После взрыва сгорел вертолет, который находился на аэродроме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте назвал ситуацию в Приднестровье далекой от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной.
«Проблема Приднестровья очень актуальна сейчас. Потому что, действительно, там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной», — заявил он.
МИД Молдавии обвинил Россию в падении дрона на границе с Украиной
В Министерстве иностранных дел Молдавии обвинили Россию в падении дрона на границе с Украиной 4 апреля.
В тот день на юге Молдавии в приграничном с Одесской областью районе были обнаружены обломки БПЛА. В полиции считают, что фрагменты в 500 метрах от границы с Украиной являются обломками российского беспилотника «Герань-2».
В Молдавии оценили возможность эскалации ситуации в Приднестровье
Глава МИД Молдавии Михай Попшой в ходе совместного с украинским коллегой Дмитрием Кулебой брифинга в Киеве прокомментировал ситуацию в Приднестровье. По его мнению, предпосылок для эскалации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) и Молдавии нет.
О возможной эскалации говорят представители СМИ, однако эта обеспокоенность сегодня не находит подтверждения. Наши спецслужбы, а также наших партнеров на Украине информируют нас об отсутствии предпосылок для любых эскалаций
Кроме того, глава дипведомства назвал обстановку в Приднестровье и Молдавии стабильной. При этом он обвинил Россию в поддержке молдавской оппозиции.
28 февраля Приднестровье попросило Россию поддержать Тирасполь в урегулировании отношений с Молдавией. «Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры», — сообщил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.