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10:44, 5 апреля 2024Ценности

Модель Victoria's Secret снялась в купальнике у моря

Фото: @rhode

Известная супермодель южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась в откровенном образе для рекламы косметического бренда Хейли Бибер Rhode. Соответствующая публикация появилась в сторис последней в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица, известная сотрудничеством с компанией Victoria's Secret, показала черно-белый снимок, на котором она позировала в раздельном купальнике. Упомянутый предмет гардероба состоял из топа на тонких бретелях и трусов с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру.

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Кроме того, на теле знаменитости присутствовало подводное снаряжение. Так, она примерила маску для плавания, трубку и специальный пояс.

Ранее в апреле модель Victoria's Secret приспустила купальник на фото с отдыха. Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол предстала перед камерой в сером бикини с принтом в виде белых пятен.

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      Екатерина Ештокина
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