Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:46, 5 апреля 2024Бывший СССР

На Украине неизвестные бросили коктейль Молотова в солдат ВСУ

Марочко: под Купянском неизвестные бросили коктейль Молотова в солдат ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Неизвестные бросили коктейль Молотова в солдат Вооруженных сил Украины во время разгрузки военного груза на железнодорожной станции Купянск-Узловой. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«На железнодорожной станции Купянск-Узловой при разгрузке военного груза в работающих украинских военнослужащих неизвестным была брошена бутылка с зажигательной смесью», — рассказал он со ссылкой на свои источники.

По словам бывшего военнослужащего, в результате происшествия разгрузка была остановлена на три часа, а трое украинских военных получили серьезные ожоги и были доставлены в медучреждение.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные поразили замаскированный пункт управления ВСУ. По его словам, сгоревший танк долгое время находился на открытой местности и тем самым не обращал на себя внимания, но ситуация изменилась, когда был выявлен источник излучения радиочастот управления дронами.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      Россиян арестовали в Таиланде из-за рыбного ресторана

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

      Стало известно о падении беспилотника возле нефтебазы в Подмосковье

      Полуголый россиянин прыгал на чужих припаркованных автомобилях и поплатился

      Установлен подозреваемый в зверской расправе над российским инженером

      В Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

      В Минцифры прокомментировали данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

      Звезда «Женского стендапа» высказалась о конфликтах с другими комиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше