Марочко: под Купянском неизвестные бросили коктейль Молотова в солдат ВСУ

Неизвестные бросили коктейль Молотова в солдат Вооруженных сил Украины во время разгрузки военного груза на железнодорожной станции Купянск-Узловой. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«На железнодорожной станции Купянск-Узловой при разгрузке военного груза в работающих украинских военнослужащих неизвестным была брошена бутылка с зажигательной смесью», — рассказал он со ссылкой на свои источники.

По словам бывшего военнослужащего, в результате происшествия разгрузка была остановлена на три часа, а трое украинских военных получили серьезные ожоги и были доставлены в медучреждение.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные поразили замаскированный пункт управления ВСУ. По его словам, сгоревший танк долгое время находился на открытой местности и тем самым не обращал на себя внимания, но ситуация изменилась, когда был выявлен источник излучения радиочастот управления дронами.