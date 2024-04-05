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05:22, 5 апреля 2024Забота о себе

Названы самые странные вопросы о сексе

Фото: Christin Hume / Unsplash

Производитель секс-игрушек LELO перечислил самые странные вопросы пользователей чат-бота ChatGPT о сексе. Соответствующий материал публикует издание Metro.

Один из пользователей поинтересовался, влияет ли диета на вкус его спермы. «Если буду есть много шоколада и зефира, будет ли моя, ну сами знаете что, на вкус как пирожные?» — спросил он. В ответ специалисты компании отмечают, что такие продукты, как ананас, спаржа и чеснок, могут влиять на вкус эякулята, однако клинических исследований, посвященных этому, немного.

Еще одного любопытного мужчину интересовало, почему он «воет, как оборотень, во время секса». Искусственный интеллект в ответ на это отметил, что ощущение себя оборотнем может быть метафорой сильного, животного, первобытного удовольствия.

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Другой пользователь решил пошутить о презервативах. «Мой член слишком большой для презервативов. Могу ли я воспользоваться мусорным мешком?» — написал он. В ответ и ИИ, и специалисты компании отметили, что мусорные мешки не могут использоваться в качестве барьерного контрацептива, а член не может быть слишком большим для презерватива. «Когда кондомы делают, их тестируют на протечки, наполняя водой, и надувают, как шарики — ваш пенис точно не слишком велик для них», — успокоили они.

Ранее уролог Рене Малик назвала несколько неожиданных фактов о мужской физиологии. В частности, по словам врача, в последние 50 лет наблюдается увеличение средней длины полового члена.

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      Александра Лисица
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