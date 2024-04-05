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09:31, 5 апреля 2024Забота о себе

Названы веские причины тщательно промывать рис перед приготовлением

Диетолог Янулевич: нужно тщательно мыть рис, чтобы удалить мышьяк

Фото: Faris Mohammed / Unsplash

В любом сорте риса, независимо от способа выращивания, содержится мышьяк, поэтому перед приготовлением его нужно тщательно промывать. Об этом предупредили диетологи Кейтлин Сасс и Тейлор Янулевич в интервью изданию Health.

Эксперты отметили, что мышьяк попадает в рис из почвы и воды, в которых он присутствует естественным образом. Считается, что в белом рисе ядовитого для человека вещества меньше, а в коричневом и буром — больше. Чтобы удалить мышьяк, Янулевич посоветовала несколько раз промыть рис и варить его в большом количестве воды. «Соотношение 6–10 частей воды к одной части риса снижает содержание неорганического мышьяка на 40–60 процентов», — говорит диетолог.

Чтобы удалить мышьяк из коричневого или белого риса, вы можете попробовать пропарить его. Для этого засыпьте рис в кипящую воду и варите пять минут, затем замените воду и готовьте как обычно

Тейлор Янулевичдиетолог

Сасс назвала еще одну вескую причину промывать рис. По ее словам, вода удаляет мусор, остатки пластика и крахмал, из-за которого рис слипается и теряет вкусовые качества. Она добавила, что даже после тщательного мытья рис не рекомендуется есть каждый день из-за содержащихся в нем вредных веществ.

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      Екатерина Улитина
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