Обвиняемого в изнасиловании двух малолетних детей иностранца арестовали

ГСУ СК РФ по Москве: обвиняемого в изнасиловании двух 10-летних детей арестовали

Суд после ходатайства следователей СК Росси арестовал 36-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в домогательствах двух десятилетних девочек в московском надземном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе столичного СК в Telegram.

«Обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства.

Согласно версии следователей, злоумышленник, будучи в переходе неподалеку от жилого дома на 1-м Кожуховском проезде 1 и 2 апреля, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 2013 года рождения.

Ранее сообщалось, что против иностранца возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.