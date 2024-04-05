Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:45, 5 апреля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в изнасиловании двух малолетних детей иностранца арестовали

ГСУ СК РФ по Москве: обвиняемого в изнасиловании двух 10-летних детей арестовали

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Суд после ходатайства следователей СК Росси арестовал 36-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в домогательствах двух десятилетних девочек в московском надземном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе столичного СК в Telegram.

«Обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства.

Согласно версии следователей, злоумышленник, будучи в переходе неподалеку от жилого дома на 1-м Кожуховском проезде 1 и 2 апреля, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 2013 года рождения.

Ранее сообщалось, что против иностранца возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии

      Зеленский назначил нового замкомандующего Нацгвардией

      Посол Антонов прокомментировал обмен заключенными с США

      Обвиняемого в изнасиловании двух малолетних детей иностранца арестовали

      Диетолог объяснила сильную тягу к вредной пище

      Обвиненный в изнасиловании Дани Алвес впервые высказался после выхода из тюрьмы

      Родители Кейт Миддлтон задолжали кредиторам 330 тысяч долларов

      Тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

      Стало известно о планах Ирана атаковать Израиль

      Сотни спасателей направились эвакуировать жителей Орска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше