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13:00, 5 апреля 2024Мир

Посол Израиля пробрался в МИД Польши через черный ход

Послу Израиля из-за протестов пришлось пробираться в МИД Польши через черный ход
Яков Ливне

Яков Ливне. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Послу Израиля в Варшаве Якову Ливне пришлось пробираться в здание Министерства иностранных дел (МИД) Польши через черный ход из-за внимания журналистов и начавшейся акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

Израильского дипломата вызвали в польский МИД в связи с тем, что 2 апреля от авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по гумконвою в секторе Газа пострадал один волонтер из Польши. Протестующие у здания внешнеполитического ведомства требовали разорвать дипломатические отношения с Израилем.

Посол Ливне не появился у главного входа в здание. Спустя некоторое время замглавы МИД Польши Анджей Шейна рассказал журналистам, что встреча с израильским дипломатом уже состоялась, и он покинул территорию министерства.

Ранее сообщалось, что в результате удара ЦАХАЛ пострадали семь сотрудников некоммерческой организации World Central Kitchen (WCK), предоставляющей продовольствие в зонах бедствий. 4 апреля организация потребовала провести независимое расследование произошедшего.

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      Лина Пивоварова
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