Родители Кейт Миддлтон задолжали кредиторам 330 тысяч долларов

Родители Кейт Миддлтон обанкротились и задолжали кредиторам 330 тысяч долларов

Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Кэрол и Майкл Фрэнсис, обанкротились и задолжали кредиторам 330 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Times.

У семьи Кейт есть личный бизнес. Ее родственники на данный момент задолжали почти 330 тысяч долларов (более 30 миллионов рублей).

«Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Сейчас для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут никакой помощи от своих детей», — говорится в статье.

Также указано, что Кейт Миддлтон всегда была близка со своими родителями, они постоянно находятся на связи. Но сейчас любые разговоры о бизнесе моментально пресекаются, потому что принцессе нужно сосредоточиться на своем здоровье.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично.

После публикации видеообращения Кейт Миддлтон, в котором она рассказала о своей болезни, Гарри и Меган выступили с собственным заявлением. В нем они пожелали ей здоровья и выразили надежду, что смогут передать ей свои пожелания лично.

При этом сообщалось, что видео, в котором Кейт Миддлтон признается, что больна раком, было записано вынужденно.