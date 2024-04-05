Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:43, 5 апреля 2024Из жизни

Родители Кейт Миддлтон задолжали кредиторам 330 тысяч долларов

Родители Кейт Миддлтон обанкротились и задолжали кредиторам 330 тысяч долларов
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Кэрол и Майкл Фрэнсис, обанкротились и задолжали кредиторам 330 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Times.

У семьи Кейт есть личный бизнес. Ее родственники на данный момент задолжали почти 330 тысяч долларов (более 30 миллионов рублей).

«Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Сейчас для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут никакой помощи от своих детей», — говорится в статье.

Также указано, что Кейт Миддлтон всегда была близка со своими родителями, они постоянно находятся на связи. Но сейчас любые разговоры о бизнесе моментально пресекаются, потому что принцессе нужно сосредоточиться на своем здоровье.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично.

После публикации видеообращения Кейт Миддлтон, в котором она рассказала о своей болезни, Гарри и Меган выступили с собственным заявлением. В нем они пожелали ей здоровья и выразили надежду, что смогут передать ей свои пожелания лично.

При этом сообщалось, что видео, в котором Кейт Миддлтон признается, что больна раком, было записано вынужденно.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии

      Диетолог объяснила сильную тягу к вредной пище

      Обвиненный в изнасиловании Дани Алвес впервые высказался после выхода из тюрьмы

      Родители Кейт Миддлтон задолжали кредиторам 330 тысяч долларов

      Тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

      Стало известно о планах Ирана атаковать Израиль

      Сотни спасателей направились эвакуировать жителей Орска

      В России осудили идею объединения Молдавии и Румынии

      Тимати и Крид потеряли десятки миллионов на ресторанном бизнесе

      В затапливаемом Орске стали скупать воду и готовиться к небывалым сбросам с ГЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше