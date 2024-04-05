США захотели ограничить размещение ядерного оружия в космосе

США скоро внесут в Совбез резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе

США планируют добиться запрета на размещение ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирбиа.

Отмечается, что на следующей неделе Вашингтон представит соответствующую резолюцию в Совете Безопасности ООН. По словам Кирби, Белый дом рассчитывает, что Москва поддержит документ. «Мы слышали, что президент [России Владимир] Путин заявлял об отсутствии у РФ намерений по размещению ядерных вооружений в космосе», — указал представитель американской администрации.

В начале марта Путин сообщил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Подобные предположения он назвал вбросами.