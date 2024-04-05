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21:47, 5 апреля 2024Мир

Столтенберг указал на важность конфликта на Украине для безопасности НАТО

Столтенберг: боевые действия на Украине нужны для обеспечения безопасности НАТО
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMO / Global Look Press

Боевые действия на Украине нужны НАТО для обеспечения собственной безопасности. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Это важно для всего НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы (украинцы) — это важно для всех нас», — отметил он на встрече с журналистами вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Генсек подчеркнул, что поддержка Киева со стороны альянса продиктована собственными интересами в сфере безопасности. Ее не нужно воспринимать как благотворительность, уточнил Столтенберг.

В свою очередь, Кулеба посетовал на российские удары. По его словам, из-за невозможности противостоять РФ рушится украинская экономика.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что главнокомандующий силами альянса в Европе начал разрабатывать структуры долгосрочной военной поддержки ВСУ. Он отметил, что союзники понимают срочность предоставления помощи.

При этом на днях Столтенберг назвал два сценария развития конфликта на Украине. Одним из них, по его словам, является поражение Киева.

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      Марина Совина
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