«Трогавшей» грудь монумента «Родина-мать» блогерше вынесли приговор

В Волгограде вынесли приговор девушке, «трогавшей» грудь монумента «Родина-мать»

В Волгограде суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ 23-летнюю девушку из Самары, опубликовавшую видео, где она «трогает» грудь монумента «Родина-мать зовет!». Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка признана виновной по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Также она два года не сможет заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях, в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях.

В июле 2023 года блогерша Алена Агафонова сняла и опубликовала видео прогулки по Мамаеву кургану в Волгограде. Россиянка прыгала на склон с братскими захоронениями и делала неприличные жесты в направлении скульптуры. Сразу после возбуждения уголовного дела она уехала из страны. По возвращении в Россию ее задержали и арестовали.