Украина атаковала сразу два российских населенных пункта

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли Теткино и Попово-Лежачи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два населенных пункта Курской области — поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в Теткине Глушковского района зафиксировали четыре прилета. В результате оказалась ранена женщина. Сейчас ей оказывают необходимую медпомощь. «Также два прилета со стороны Украины в селе Попово-Лежачи. Как только позволит обстановка, будет проведен подомовой обход», — написал Старовойт.

Ранее он сообщил, что два дрона-камикадзе атаковали село Коровяковка. Там повреждены четыре машины, а также четыре домовладения, в которых пробило крыши, посекло окна, фасады и заборы. Пострадавших нет.

За ночь и утро 5 апреля средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 53 беспилотника ВСУ. 44 из них перехватили на Ростовской областью, еще шесть — над Краснодарским краем. Кроме того, по одному летательному аппарату уничтожили в Саратовской, Курской и Белгородской областях.