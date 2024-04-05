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11:33, 5 апреля 2024Россия

Украина нанесла удар по российскому региону

РСЧС: ВСУ обстреляли село Дроновка в Грайворонском районе Белгородской области

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Дроновка в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом рассказали в Telegram-канале системе предупреждения чрезвычайных ситуаций региона.

О каких-либо повреждениях при обстреле не сообщается. Власти региона не комментировали обстрел.

Ранее сообщалось, что за ночь и утро пятницы, 5 апреля, 53 беспилотника ВСУ.пытались атаковать пять регионов России.

В марте президент России Владимир Путин допускал, что на территории Украины может быть создана санитарная зона. Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.

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      Марк Леонов
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