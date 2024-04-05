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12:19, 5 апреля 2024Бывший СССР

Украинскому агентству выделили арестованные средства российских компаний

Агентство на Украине получило 588 тысяч долларов арестованных российских средств

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинскому национальному агентству по розыску и менеджменту активов выделили 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов). Это арестованные средства компаний, конечными владельцами которых являются граждане России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований республики.

При этом ранее отмечалось, что Печерский районный суд арестовал средства на банковских счетах компаний, которые осуществляли на Украине торговлю химическими продуктами. Уточнялось, что доходы от деятельности направлялись в Россию, конкретные компании не назывались.

Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных активов России, которые затем планирует передать Украине. Так, сначала нужно будет определить, на какие именно активы будет распространяться мера, а затем — какие действия должны будут предпринять депозитарии, в которых хранятся эти средства. Впоследствии будет определена итоговая сумма доходов.

Между тем Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов из Берлина, Парижа и Брюсселя отмечал, что Украина не скоро сможет получить от ЕС прибыль с замороженных российских активов. По данным Еврокомиссии, в ЕС арестованы активы России на сумму около 28 миллиардов евро, а также 207 миллиардов евро российского Центробанка.

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      Алина Гончарова
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