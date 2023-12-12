Евросоюз разработал схему передачи замороженных активов России Украине

Bloomberg: ЕС разработал схему передачи замороженных активов России Украине

Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных активов России, которые затем планирует передать Украине. Об этом узнало Bloomberg.

Блок предлагает сделать это в несколько шагов: сначала нужно будет определить, на какие именно активы будет распространяться мера, а затем — какие действия должны будут предпринять депозитарии, в которых хранятся эти средства. На следующем этапе будет определена итоговая сумма доходов, из которой уже будут вычтены расходы и налоги. Более поздний этап предполагает перевод и зачисление средств в бюджет ЕС на 2024-2027 годы на поддержку Украины.

Евросоюз, страны G7 и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России в виде ценных бумаг и денежных средств. Большая часть активов заблокирована именно в ЕС и находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году он заработал от реинвестирования российских активов около 3 миллиардов евро.

Окончательно утвердить предложение комиссии и высокого представителя Еврокомиссии Жозепа Борреля об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России должны 12 декабря. У России остается все меньше шансов на возвращение заблокированных средств. Страны G7 заявили, что не будут размораживать активы и обещают «серьезные последствия» государствам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.