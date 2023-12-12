Евросоюз разработал схему передачи замороженных активов России Украине
Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных активов России, которые затем планирует передать Украине. Об этом узнало Bloomberg.
Блок предлагает сделать это в несколько шагов: сначала нужно будет определить, на какие именно активы будет распространяться мера, а затем — какие действия должны будут предпринять депозитарии, в которых хранятся эти средства. На следующем этапе будет определена итоговая сумма доходов, из которой уже будут вычтены расходы и налоги. Более поздний этап предполагает перевод и зачисление средств в бюджет ЕС на 2024-2027 годы на поддержку Украины.
Евросоюз, страны G7 и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России в виде ценных бумаг и денежных средств. Большая часть активов заблокирована именно в ЕС и находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году он заработал от реинвестирования российских активов около 3 миллиардов евро.
Окончательно утвердить предложение комиссии и высокого представителя Еврокомиссии Жозепа Борреля об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России должны 12 декабря. У России остается все меньше шансов на возвращение заблокированных средств. Страны G7 заявили, что не будут размораживать активы и обещают «серьезные последствия» государствам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.