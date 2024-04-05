В ДНР объяснили преимущества освобождения Водяного

Кимаковский: освобождение Водяного под Авдеевкой расширит плацдарм для ВС РФ

Освобождение населенного пункта Водяное под Авдеевкой расширит плацдарм для Вооруженных сил России на нескольких направлениях. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, направления, на которых ВС РФ теперь смогут продвигаться, являются мощными укрепрайонами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, добавил Кимаковский, взятие под контроль Водяного снизит число обстрелов северной окраины Донецка.

Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Водяное на авдеевском направлении. Также в ведомстве отчитались об отражении 39 контратак ВСУ.

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ.