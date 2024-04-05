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16:03, 5 апреля 2024Экономика

Российская нефтяная компания договорилась о найме рабочих из Средней Азии

«Лукойл» договорился с властями Узбекистана о найме сотрудников для работы в РФ
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти Узбекистана и российская нефтяная компания «Лукойл» подписали соглашение о найме рабочих для временной трудовой деятельности на объектах в России. Об этом со ссылкой на сообщение Министерства экономического развития и борьбы с бедностью среднеазиатской республики сообщает Reuters.

В договоре указано, что претенденты на трудоустройство должны владеть русским языком, иметь необходимую квалификацию, отвечать медицинским и другим требованиям. Какое количество трудовых мигрантов хочет пригласить компания, не сообщается.

Ранее власти Таджикистана сообщили, что фиксируют резкое увеличение числа граждан, возвращающихся из России. Некоторые объясняют свой отъезд страхом за безопасность на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», в котором обвиняются их сограждане.

По оценке агентства, соглашение свидетельствует о нехватке рабочей силы внутри страны, с которой столкнулся «Лукойл». Дефицит кадров испытывают многие отрасли, а в Центробанке считают его основным препятствием на пути экономического развития государства.

На этой неделе президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНП) указал, что альтернативой массовому завозу мигрантов может стать только серьезное повышение производительности труда, других вариантов нет. По его словам, в ближайшие годы страна точно не сможет уйти от высокой потребности или даже дефицита рабочей силы.

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      Платон Щукин
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