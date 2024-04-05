В Кремле анонсировали совещание Путина с Совбезом

Пресс-секретарь Песков: президент Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как анонсировал представитель Кремля, совещание пройдет в пятницу, 5 апреля, в середине рабочего дня.

Среди постоянных членов Совбеза — Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее, 2 апреля, Путин выступил на коллегии МВД. В рамках своей речи глава государства рассказал о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», дал поручения по миграционной политике, высказался об охране общественных мест, а также затронул другие темы, связанные с работой ведомства.