В МИД России предложили создать «санитарный кордон» на территории Украины

Мирошкин: России необходимо создать «санитарный кордон» на территории Украины

На территории Украины необходимо создать «санитарный кордон» для защиты гражданских объектов. Об этом заявил специальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям Родион Мирошник. Его слова передает ОСН.

«Только санитарный кордон, отодвигающий противника от наших городов, существенным образом влияет на защиту гражданских объектов от обстрелов вооруженных формирований Украины», — заявил дипломат.

Он отметил, что с начала 2024 года в результате украинских обстрелов пострадали 922 гражданских лица в российских регионах.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.