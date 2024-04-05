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11:59, 5 апреля 2024Экономика

В Минприроды рассказали о дальнейшей судьбе руководителя «Росгеологии»

Глава Минприроды: экс-гендиректор Горьков остается в правлении «Росгеологии»
Сергей Горьков

Сергей Горьков. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков, чей контракт истек 31 марта, останется в холдинге, но не в качестве руководителя. О его дальнейшей судьбе рассказал глава Минприроды Александр Козлов, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя ведомства, Горьков остается в правлении холдинга, а исполняющим обязанности главы «Росгеологии» будет назначен Сергей Радьков, который курирует тему твердых полезных ископаемых. Для его назначения на пост необходима директива правительства.

Горьков возглавил «Росгеологию» в 2019 году. Он сменил на этом посту Романа Панова. Радьков с 2016 по 2018 год возглавлял ВЭБ.РФ.

Государственный холдинг «Росгеология» объединяет более 63 предприятия, работающих в регионах России и за рубежом. Он ведет геологоразведочные работы (от исследований полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений) и занимается морской геологией и работой на шельфе.

Ранее Сергей Горьков заявлял, что компании «Росгеология» нужно не менее пяти лет, чтобы заменить западный софт на российские разработки. На сегодняшний день зависимость составляет 95 процентов, и скорый отказ от иностранного программного обеспечения невозможен. Проблема заключается в том, что пока предприятие работает на том, что есть, но через какой-то срок нужно будет обновление, а лицензии больше не действуют.

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      Вячеслав Агапов
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