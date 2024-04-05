В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг

Суд в Молдавии признал экстремистским российский имперский флаг

В Молдавии суд признал экстремистским российский имперский флаг. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Сообщается, что соответствующее решение принял суд Кишинева.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура, Минюст и госбезопасность Молдовы обратились в суд с требованием объявить экстремистским российский имперский флаг, состоящих из горизонтальных черной, желтой и белой полос.

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что не видит предпосылок улучшения отношений страны с Россией. Отношения Москвы и Кишинева, по его мнению, сейчас находятся на самом низком уровне за всю постсоветскую историю.