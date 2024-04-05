Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:29, 5 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг

Суд в Молдавии признал экстремистским российский имперский флаг

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

В Молдавии суд признал экстремистским российский имперский флаг. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Сообщается, что соответствующее решение принял суд Кишинева.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура, Минюст и госбезопасность Молдовы обратились в суд с требованием объявить экстремистским российский имперский флаг, состоящих из горизонтальных черной, желтой и белой полос.

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что не видит предпосылок улучшения отношений страны с Россией. Отношения Москвы и Кишинева, по его мнению, сейчас находятся на самом низком уровне за всю постсоветскую историю.

***
Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе». Местные жители подозревают, что его подожгли

      МИД предостерег Украину от дальнейших атак по ЗАЭС

      Анонсирована третья часть «Дюны»

      Летевший в Ташкент самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

      В Роскомнадзоре перечислили признаки поддельных сайтов

      В России отреагировали на сообщения о возможной атаке дронов ВСУ на Урал

      Мальчик нашел древнеримский золотой браслет во время прогулки с собакой

      ВСУ ударили БПЛА по ЗАЭС

      Названы подорожавшие вслед за какао продукты

      Российская нефтяная компания договорилась о найме рабочих из Средней Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше