В Запорожье указали на настоящий источник опасности для ЗАЭС

Рогов: настоящая опасность для ЗАЭС исходит от Киева, в МАГАТЭ не могут не знать

Настоящая опасность для Запорожской АЭС (ЗАЭС) исходит от Украины. Об этом РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов прокомментировал заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) МАГАТЭ Рафаэля Гросси о грозящих ЗАЭС «очень реальных опасностях». По его словам, станции могут угрожать реальные опасности только от Вооруженных сил Украины и в агентстве не могут не знать об этом.

«Очень печально, что там не дают никаких правовых оценок действиям боевиков ВСУ», — заявил политик. Он подчеркнул, что станция находится под надежной защитой российских военных.

Ранее Гросси высказался об «очень реальной угрозе» для ЗАЭС в свете отключения резервной линии энергоснабжения 4 апреля. Отмечается, что отключение случилось на фоне повышения боевой активности.