Во Франции не захотели быть в НАТО вместе с Украиной

Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за возможного членства Украины

Франции необходимо выйти из НАТО после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном членстве Украины в альянсе. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Сумасшедшее и ультраопасное американское заявление! Украина станет членом НАТО, объявил вчера вечером Блинкен. (…) Давайте как можно скорее освободимся из этой ловушки, выйдем из НАТО и установим мир!» — призвал политик.

Филиппо также отметил, что власть во Франции приближает страну к новой мировой войне, от которой в первую очередь пострадают страны Европы.

Ранее Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но лишь после того, как будет разработана дорожная карта вступления страны в альянс. Госсек добавил, что ее на предстоящем саммите обсудят представители стран НАТО.