France 2: ВСУ испытывают острую нехватку солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку солдат. Об этом заявили журналисты телеканала France 2, базирующегося во Франции.

Обозреватели напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. «В некоторых селах уже не осталось мужчин, и женщины поддерживают работу заводов», — подчеркнули авторы материала.

В качестве примера в статье приводится город Каменка. «На улицах города только женщины со своими детьми и пожилые люди. Муниципалитет отправил 1300 солдат на фронт из населения в 20 тысяч человек», — говорится в материале. Журналисты телеканала также обратили внимание на то, что женщины на Украине стали занимать должности, которые, как правило, занимали мужчины.

Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ до 25 лет 2 апреля. Государственная служба статистики Украины насчитала почти 500 тысяч новых призывников после решения украинского президента о снижении мобилизационного возраста.