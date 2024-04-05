Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Во Франции заявили о нехватке солдат ВСУ

France 2: ВСУ испытывают острую нехватку солдат

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку солдат. Об этом заявили журналисты телеканала France 2, базирующегося во Франции.

Обозреватели напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. «В некоторых селах уже не осталось мужчин, и женщины поддерживают работу заводов», — подчеркнули авторы материала.

В качестве примера в статье приводится город Каменка. «На улицах города только женщины со своими детьми и пожилые люди. Муниципалитет отправил 1300 солдат на фронт из населения в 20 тысяч человек», — говорится в материале. Журналисты телеканала также обратили внимание на то, что женщины на Украине стали занимать должности, которые, как правило, занимали мужчины.

Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ до 25 лет 2 апреля. Государственная служба статистики Украины насчитала почти 500 тысяч новых призывников после решения украинского президента о снижении мобилизационного возраста.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      Главный тренер сборной Казахстана возглавил «Ахмат»

      В Совфеде объяснили размещение войск НАТО на Украине

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      На Урале военных стали искать по объявлениям на остановках

      Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

      Россиянин в трусах влез в чужую квартиру и выкрал одежду с украшениями

      Фигурант дела о взрывчатке в украинских иконах стал свидетелем

      Названы цены на аналоги Hyundai Solaris в России

      Украина ввела санкции против 86 российских предприятий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше