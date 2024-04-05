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02:12, 5 апреля 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасных симптомах бессонницы

Эндокринолог Терушкин: об опасных проблемах со сном говорят ночные пробуждения

Фото: Shopify

С некоторыми симптомами бессонницы невозможно справиться без помощи специалиста, рассказал эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин. Опасные симптомы бессонницы он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Если сна недостаточно, предупредил врач, у человека не нормализуется и не восстанавливается работа всех систем тела, не перезагружается нервная система, ухудшаются функции памяти и иммунитет, возникает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, ухудшается состояние иммунной системы.

На то, что бессонница стала хронической и нужна консультация врача, указывают сложности с засыпанием, объяснил врач: человек не засыпает в течение 20 минут, а тратит на это по два-три часа. Кроме того, насторожить должны пробуждения посреди ночи: сон не должен прерываться ради подъемов в туалет или походов к холодильнику. О серьезных проблемах, добавил Терушкин, говорит и слишком ранний подъем: например, когда человек открывает глаза в 3 часа ночи.

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Если такие ситуации, предостерег специалист, повторяются 3-4 раза в неделю в течение трех месяцев, нужно обратиться за профессиональной помощью к неврологу и терапевту. «Скорее всего, это означает, что из-за хронического стресса организм настолько истощился, выделяя бесконечное количество кортизола, что сбились циркадные ритмы. А это уже одними медитациями и успокаивающими травяными чаями не поправишь», — объяснил Терушкин.

Ранее эндокринолог Хадишат Бопхоева раскрыла доступные каждому способы сохранить молодость. По словам Бопхоевой, постоянные стрессы, недовольство, раздражение и другие негативные эмоции являются основным механизмом, запускающим ускоренное старение организма.

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      Александра Лисица
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