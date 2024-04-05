Врач раскрыл главную ошибку при борьбе с сонливостью

Врач Бузунов заявил, что прием снотворных не помогает при дневной сонливости

Врач-сомнолог Роман Бузунов в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием снотворных ночью не помогает справиться с сонливостью в течение дня. Выпуск, в котором специалист раскрыл главную ошибку при борьбе с этой проблемой, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи рассказала, что испытывает сонливость в течение дня и по этой причине принимает снотворные препараты, чтобы лучше спать ночью. «Бесконтрольное назначение снотворных приносит гораздо больше вреда, чем пользы», — заявил сомнолог.

Для борьбы с усталостью в течение дня врач рекомендовал пить утром кофе в разумных пределах. По его словам, одна-две чашки этого напитка не приведут к нарушениям сна. Помимо этого, медик посоветовал регулярно заниматься спортом, соблюдать режим сна и гигиену в спальне. «[Нужны] удобный матрас, подушка. Темно, тихо, чтобы все было хорошо ночью», — указал он.

Ранее врач-гепатолог, кандидат медицинских наук Павел Богомолов назвал неожиданную причину бессонницы. Он отметил, что нарушения сна могут возникать из-за проблем с печенью.