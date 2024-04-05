Зоозащитница разлучила бывших лучшими друзьями сороку и собаку

Зоозащитница из Австралии разлучила сороку и собаку, которые были друзьями

В Австралии зоозащитница вынудила природоохранную службу забрать у женщины одомашненную сороку и разлучила ее с лучшим другом — бойцовским псом. Об этом сообщает ABC News.

Пара из штата Квинсленд с 2021 года вела аккаунт в соцсетях, в котором выкладывала фото и видео со своими стаффордширским терьером Пегги и сорокой Молли. В роликах сорока и собака играли и гуляли вместе, явно наслаждаясь обществом друг друга. Число поклонников необычных лучших друзей постоянно росло.

Хозяева героев аккаунта Джульет Уэллс и Рис Мортенсен никогда не планировали заводить сороку. Уэллс нашла Молли на дороге, когда та была еще птенцом. Маленькая сорока явно выпала из гнезда, но женщина так и не смогла найти ее родителей, поэтому забрала птицу домой. На протяжении нескольких месяцев они с мужем выхаживали Молли. К их удивлению, Пегги прониклась к сороке любовью, и та ответила ей взаимностью. Когда Молли подросла, она часто стала улетать из дома, но всегда возвращалась. Поскольку Уэллс и Мортенсен не удерживали сороку дома, они сочли, что им не нужно разрешение на содержание птицы.

Вскоре на их аккаунт наткнулась зоозащитница Кэт Коукс, которая занимается спасением диких животных, в особенности незаконно одомашненных. Коукс подала несколько жалоб в Департамент по охране окружающей среды. Она сочла, что пара лишила сороку нормальной жизни в дикой природе и к тому же подвергает ее постоянной опасности из-за соседства с бойцовской собакой. Лишь через год сотрудники департамента явились к Уэллс и Мортенсену с инспекцией. 1 марта они забрали Молли, поскольку у Уэллс не было разрешения на содержание птицы. При этом позже эксперты пришли к выводу, что Молли никогда не сможет вернуться в дикую природу, потому что слишком привыкла к людям.

Когда Уэллс рассказала о произошедшем подписчикам, они начали кампанию в поддержку пары. Их поддержал даже премьер-министр Квинсленда. Пара находится в контакте с департаментом по охране окружающей среды и надеется, что Молли вернется домой.

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