Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:34, 5 апреля 2024Из жизни

Зоозащитница разлучила бывших лучшими друзьями сороку и собаку

Зоозащитница из Австралии разлучила сороку и собаку, которые были друзьями

Фото: Lenstravelier / Unsplash

В Австралии зоозащитница вынудила природоохранную службу забрать у женщины одомашненную сороку и разлучила ее с лучшим другом — бойцовским псом. Об этом сообщает ABC News.

Пара из штата Квинсленд с 2021 года вела аккаунт в соцсетях, в котором выкладывала фото и видео со своими стаффордширским терьером Пегги и сорокой Молли. В роликах сорока и собака играли и гуляли вместе, явно наслаждаясь обществом друг друга. Число поклонников необычных лучших друзей постоянно росло.

Хозяева героев аккаунта Джульет Уэллс и Рис Мортенсен никогда не планировали заводить сороку. Уэллс нашла Молли на дороге, когда та была еще птенцом. Маленькая сорока явно выпала из гнезда, но женщина так и не смогла найти ее родителей, поэтому забрала птицу домой. На протяжении нескольких месяцев они с мужем выхаживали Молли. К их удивлению, Пегги прониклась к сороке любовью, и та ответила ей взаимностью. Когда Молли подросла, она часто стала улетать из дома, но всегда возвращалась. Поскольку Уэллс и Мортенсен не удерживали сороку дома, они сочли, что им не нужно разрешение на содержание птицы.

Вскоре на их аккаунт наткнулась зоозащитница Кэт Коукс, которая занимается спасением диких животных, в особенности незаконно одомашненных. Коукс подала несколько жалоб в Департамент по охране окружающей среды. Она сочла, что пара лишила сороку нормальной жизни в дикой природе и к тому же подвергает ее постоянной опасности из-за соседства с бойцовской собакой. Лишь через год сотрудники департамента явились к Уэллс и Мортенсену с инспекцией. 1 марта они забрали Молли, поскольку у Уэллс не было разрешения на содержание птицы. При этом позже эксперты пришли к выводу, что Молли никогда не сможет вернуться в дикую природу, потому что слишком привыкла к людям.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Когда Уэллс рассказала о произошедшем подписчикам, они начали кампанию в поддержку пары. Их поддержал даже премьер-министр Квинсленда. Пара находится в контакте с департаментом по охране окружающей среды и надеется, что Молли вернется домой.

Ранее незаконно поселивший 340-килограммового аллигатора мужчина из США рассказал о его добром нраве и попытках вернуть питомца. Американец в течение нескольких десятилетий ухаживал за аллигатором и разрешал другим людям, в том числе детям, купаться с ним в бассейне. В марте 2024 года власти штата узнали, что Кавалларо подвергает людей опасности, и решили изъять у него рептилию.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      Джулия Фокс вышла в свет в трусах и туфлях с наращенными волосами

      Россиянина приговорили к 12 годам за покушение на сбыт 33 килограммов наркотиков

      Индюк устроил хаос в начальной школе и был изгнан директором с помощью зонта

      США посоветовали Китаю производить меньше товаров

      Россиян арестовали в Таиланде из-за рыбного ресторана

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

      Стало известно о падении беспилотника возле нефтебазы в Подмосковье

      Полуголый россиянин прыгал на чужих припаркованных автомобилях и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше