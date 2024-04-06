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04:32, 6 апреля 2024Россия

Администрация Орска призвала жителей Старого города срочно эвакуироваться

Администрация Орска призвала жителей Старого города срочно эвакуироваться

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

В ближайшее время подтопленным окажется весь жилой сектор Старого города в Орске. Жителям необходимо срочно эвакуироваться, говорится в Telegram-канале городской администрации.

«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — отмечается в сообщении.

Также сказано, что эвакуационные автобусы ожидают людей на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.

В пятницу, 5 апреля, в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. До этого на дамбе были обнаружены две протечки.

В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Россиян из опасных районов в срочном порядке эвакуируют в шесть пунктов временного размещения.

В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.

Всего на месте происшествия, по последним данным, работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер.

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      Марина Совина
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