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20:42, 6 апреля 2024Мир

Грету Тунберг арестовали во время протестов в Нидерландах

Экоактивистку Грету Тунберг арестовали за попытку перекрыть шоссе в Нидерландах

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг арестовали в Нидерландах во время протестов против субсидий на ископаемое топливо. Об этом сообщает издание Telegraaf.nl.

Тунберг с несколькими другими участниками акции задержали за попытку перекрыть шоссе А12, соединяющее Гаагу с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. В акции, которая была сорвана полицией 6 апреля, участвовало несколько сот человек. Протест организовало социально-политическое движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»).

Перед этим Тунберг уже выдворяли с места протестов, однако она вернулась и была задержана. Согласно законам Нидерландов, активистов нельзя арестовывать. Их просто вывозят с места протеста. «Если это происходит несколько раз, то человека зарегистрируют и проверят на предмет возможного задержания», — заявили в полиции.

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В феврале Тунберг присоединилась к акции протеста против постройки трассы на юго-западе Франции, несмотря на запрет на ее проведение. Участвующие в демонстрации выступали против постройки автотрассы А69 между городами Тулуза и Кастр.

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      Никита Савин
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