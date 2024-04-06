Губернатор Оренбургской области описал ситуацию в Орске

Губернатор Оренбургской области Паслер назвал сложной ситуацию в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер описал ситуацию в старой части Орска, которую затопило из-за прорыва дамбы. Об итогах очередного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям он написал в своем Telegram-канале.

Паслер отметил, что прорыва дамбы избежать не удалось несмотря на все усилия специалистов. Ситуацию в старой части Орска губернатор назвал сложной. «Решаем вопрос о создании пунктов длительного пребывания, понятно, что в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома. Обязательно обеспечим их всем необходимым», — говорится в сообщении.

Губернатор также отметил, что в данный момент для властей главным приоритетом являются жизнь и здоровье граждан. Он также назвал эвакуацию — необходимой мерой и заявил, что во временных пунктах пребывания для граждан созданы все необходимые условия.

«Специалисты доложили, что проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую. И такой паводок, скорее, — исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче. А масштабы нанесенного стихией вреда существенны», — написал губернатор.

Он также принял решение об увеличении выплат пострадавшим вдвое. Единовременно будет выдаваться по 20 тысяч рублей на человека, в случае утери имущества — от 50 до 100 тысяч рублей на каждого.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Ранее власти Оренбургской области заявили, что проблем с поставками продуктов и других товаров в магазины Орска нет. В пресс-службе заявили, что город не отрезан от внешнего мира, а автомобильная и железная дороги работают в штатном режиме.