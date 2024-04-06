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18:10, 6 апреля 2024Путешествия

Названы главные причины потери багажа в аэропортах

Багров и Гилмор: легкие сумки часто вылетают с ленты и теряются в аэропорту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Создатели группы «Путешествия без багажа» в социальной сети «Одноклассники» Виталий Багров и Антон Гилмор назвали причины, по которым багаж пассажиров может потеряться в аэропортах. Тревел-блогеры поделились своим опытом в беседе с изданием «Газета.Ru».

По мнению Багрова и Гилмора, сумки и чемоданы главным образом теряются во время обработки в авиагавани. «Багаж может лямками зацепиться за ленту, уехать на другую карусель комплектации или же от него может оторваться бирка», — объяснили они. Блогеры также посоветовали не использовать тканевые чехлы, так как они легко слетают и затрудняют последующий поиск багажа.

Багров и Гилмор также порекомендовали отказаться от слишком легких сумок, потому что они часто вылетают с ленты. Важно также отклеивать с багажа бирки, оставшиеся с предыдущих перелетов, так как сканер может случайно считать неверную информацию.

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На трансферных рейсах сумки пассажиров часто теряются из-за задержки первого перелета. В таких случаях остается очень мало времени на повторную проверку багажа. «Пока багаж заново отсматривают, стыковочный рейс улетает, а после посадки в пункте назначения пассажир получает неприятный сюрприз», — пояснили специалисты. Потеря может случиться и из-за повреждения бирки, так как на ручное сканирование уходит больше времени.

Кроме того, чемодан или сумка могут просто вывалиться из тележки при доставке к самолету. В этом случае багаж может смешаться с другим грузом и попасть на грузовой склад. «Или в системе у сотрудников, которые работают на посадке, не считался ваш посадочный — в итоге ваш багаж снимают с рейса, и вам нужно доказывать, что вы действительно летели в том самолете», — заявили блогеры.

Чтобы минимизировать вероятность потери багажа, Багров и Гилмор посоветовали приобрести гладкий чемодан в форме параллелепипеда с крепкими ручками. При этом с него лучше убрать все ремни, лямки и карабины. Блогеры также посоветовали сфотографировать багаж перед сдачей в аэропорту и наклеить на него стикер со своими данными.

Ранее российский тревел-блогер рассказал, чем кормят в бизнес-классе венесуэльской авиакомпании Conviasa. По словам туриста, вместе с соком, водой и напитком из лайма ему предложили закуску из трех сыров с орехами и виноградом.

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      Никита Савин
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