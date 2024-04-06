Названо главное оружие Российской армии

Полковник в отставке Матвийчук: главное оружие России — передовые технологии

Самое мощное оружие Вооруженных сил (ВС) России — это комплекс передовых технологий, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Главное оружие России — это комплекс передовых технологий, которые воплощены в нашем военном оружие. Это военно-космические силы, это ракетные силы: "Цирконы", "Кинжалы". Ну а самое мощное оружие — это наши солдаты и офицеры, которые доказали, что русский солдат — лучший солдат в мире», — рассказал Матвийчук.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в вооружении России и Украины. Он отметил, что ИИ позволяет боевой технике взаимодействовать с другими видами вооружения и решать боевые задачи, исходя из ситуации, которая складывается на поле боя.

Также Литовкин сообщил, что в российских войсках ИИ применяется достаточно давно. В частности, в подводных лодках класса «Курск» — 949-м проекте, предназначенном для нанесения ударов по авианосным группировкам противника.

