Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:00, 6 апреля 2024Наука и техника

Названо главное оружие Российской армии

Полковник в отставке Матвийчук: главное оружие России — передовые технологии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самое мощное оружие Вооруженных сил (ВС) России — это комплекс передовых технологий, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Главное оружие России — это комплекс передовых технологий, которые воплощены в нашем военном оружие. Это военно-космические силы, это ракетные силы: "Цирконы", "Кинжалы". Ну а самое мощное оружие — это наши солдаты и офицеры, которые доказали, что русский солдат — лучший солдат в мире», — рассказал Матвийчук.

Материалы по теме:
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
27 марта 2024
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в вооружении России и Украины. Он отметил, что ИИ позволяет боевой технике взаимодействовать с другими видами вооружения и решать боевые задачи, исходя из ситуации, которая складывается на поле боя.

Также Литовкин сообщил, что в российских войсках ИИ применяется достаточно давно. В частности, в подводных лодках класса «Курск» — 949-м проекте, предназначенном для нанесения ударов по авианосным группировкам противника.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация критическая». Жителей Орска эвакуируют из-за прорыва дамбы. На место направили сотни спасателей

      Названо количество подтопленных в Орске домов

      Россиянка толкнула под колеса электрички двух девочек

      Названо главное оружие Российской армии

      Конгрессмены призвали Байдена прекратить поставки оружия Израилю

      В Пентагоне прокомментировали сообщения о противоспутниковом оружии России

      В России заявили о преодолении зависимости от отдыха за рубежом

      Стало известно о несработавшей части системы пожаротушения в «Крокусе»

      Подтопленные объекты энергетики Орска обесточили

      Администрация Орска призвала жителей Старого города срочно эвакуироваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше