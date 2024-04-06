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00:54, 6 апреля 2024Силовые структуры

Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях

«Ъ»: поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях на ₽ 2 млрд
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Поставщика индивидуальных средств бронезащиты для Минобороны России подозревают в махинациях с поставками бронежилетов для бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Глава ООО «ГК «Пикет»» Андрей Есипов арестован на два месяца по подозрению в крупном мошенничестве — бизнесмена обвиняют в том, что при исполнении контракта на 20 тысяч комплектов различных бронежилетов Есипов похитил у Минобороны России два миллиарда рублей.

По мнению следствия, Есипов получил для передачи в войска изделия, не соответствующие условиям контракта, но все равно передал их на вооружение по указанной в документах цене. Сам бизнесмен утверждает, что невиновен, а его оговорили бывшие сотрудники предприятия. По его словам, бронежилеты были протестированы в условиях, на которые его компания не могла повлиять, а за его честность якобы готовы поручиться некие генералы, с которыми ему не дали связаться.

Ранее оперативники задержали 38-летнего жителя Псковской области, подозреваемого в хищении путем мошенничества 25 миллионов рублей при поставках тактических перчаток. По данным МВД, мужчина был осведомлен о многомиллионном контракте, заключенном между двумя компаниями на поставку тактических перчаток для нужд Минобороны России. Он связался с руководством одной из них и под видом субподрядчика получил аванс по контракту в размере 25 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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