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05:14, 6 апреля 2024Россия

Россиянка толкнула под колеса электрички двух девочек

В Ленинградской области женщина толкнула под колеса электрички двух девочек

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Ленинградской области завели уголовное дело на женщину, которая столкнула детей с железнодорожной платформы. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел 16 марта на железнодорожной станции «Саблино» в Тосненском районе. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, толкнула под движущуюся электричку двух несовершеннолетних девушек.

Девочки спаслись благодаря помощи 17-летнего юноши. В свою очередь злоумышленница стала оскорблять молодого человека, а затем ударила его по лицу.

Женщину задержали и возбудили против нее уголовное дело по двум статьям. Преступница ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

9 марта 2023 года на станции метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд. Он подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, из-за чего тот упал под поезд. Суд отправил на принудительное лечение 61-летнего мужчину.

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      Юлия Мискевич
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