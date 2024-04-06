«Ростов» прервал серию из трех побед подряд в игре с худшей командой РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с «Сочи» и прервал серию из трех побед подряд в РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 6 апреля, и завершилась со счетом 2:2. На голы ростовчан Егора Голенкова и Роналдо гости ответили точными ударами Кирилла Кравцова и Саул Гуарирапы.

«Ростов» прервал серию из трех побед подряд в РПЛ. Команда с 31 очком занимает девятое место в чемпионате. «Сочи» имеет в активе 15 очков и остается худшей командой чемпионата, замыкая турнирную таблицу.

«Ростов» в следующем туре 14 апреля на выезде сыграет с «Факелом». «Сочи» днем ранее примет «Спартак».